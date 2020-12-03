В России от коронавируса умерли за сутки 569 человек

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За минувшие сутки в России скончались 569 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции в стране превышает 42 тысячи человек.

Новых случаев заражения зафиксировано 27,4 тысячи. Из больниц по выздоровлении за 24 часа выписаны 28,9 тысячи пациентов.

Всего за время пандемии в России заразились COVID-19 2,4 млн человек. Из них выздоровели 1,88 млн пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает занимать четвёртое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Лидерство сохраняют США, где выявлено более 14 млн случаев заражения. На втором месте — Индия (9,5 млн), на третьем — Бразилия (6,4 млн). Всего в мире с начала пандемии заболели более 65,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 1,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что врач назвал симптомы коронавируса, которые проявляются на самой начальной стадии заболевания и поэтому часто не замечаются пациентами. К ним относятся сухость в носу, боли и першение в горле, а также воспаление лимфоузлов.