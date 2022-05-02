В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии для подработки HeadHunter: повар и водитель вошли в топ высокооплачиваемых вакансий для подработки

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Поварам, водителям доставки, промоутерам в России могут предложить высокую зарплату во время подработки. Однако средний доход для трудящихся временно или частично составляет 33,8 тысячи рублей. Такие данные рекрутингового портала HeadHunter приводит РИА Новости.

По подсчётам аналитиков, в апреле на портале было представлено более 81 тысяч вакансий для подработки. 10 тысяч из них составляла работа по выходным, более 32 тысяч вакансий предлагали частичную занятость, около двух тысяч — разовые задания. Средний доход составлял 33,8 тысячи рублей.

Среди высокооплачиваемых предложений фигурирует, в частности, позиция менеджера выездного туризма от компании в Иркутске. Специалисту предлагается от 100 до 300 тысяч рублей до вычета налогов.

Детский лагерь Анапы открыл ставку повара с заработной платой от 150 тысяч рублей на руки. В качестве требований к кандидату — умение составить меню, в течение лета готовить еду на 35 человек и заниматься заказом продуктов. Проект длится с 5 июня по 26 августа.

В Санкт-Петербурге желающие имеют возможность заняться подработкой в качестве официанта с зарплатой от 120 тысяч рублей. В Москве официанту-бармену обещают платить от 60 до 200 тысяч рублей. При этом специалист должен не только обслуживать гостей, но и готовить зал к открытию и закрытию.

Также в Санкт-Петербурге промоутеру бар-клуба готовы заплатить от 90 тысяч рублей. От него даже не требуется опыт работы — всему обещают обучить на месте.

Водитель доставки в Москве имеет шанс заработать до 110 тысяч рублей на руки. Одно условие — у кандидата должен быть в наличии собственный автомобиль.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что число зарегистрированных безработных в России не растёт. Однако он отметил, что на рынке труда наблюдаются тревожные тенденции. В частности, есть люди, которые предупреждены об увольнениях, также уходит ряд зарубежных компаний.

В марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе оказались такие фирмы, как Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA и Apple. Рекрутёр Ильгиз Валинуров рассказал, что безработица вырастет в отраслях логистики, HR и страхования.