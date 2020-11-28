В России начали отчислять иностранных студентов

https://static.news.ru/photo/65299964-324a-11eb-9ae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: RUDNUniverse/facebook.com

Российские вузы отчисляют иностранных студентов, поскольку из-за пандемии коронавируса они не могут вернуться в Россию и посещать занятия.

К российским властям обратились около двух тысяч учащихся. Они просят разрешения продолжить обучение в России. Сейчас иностранные студенты не могут сделать этого, поскольку учёба не является основанием для пересечения границы.

По данным Telegram-канала Mash, часть обратившихся студентов обучаются по квоте Россотрудничества, некоторые из них врачи и студенты театральных специальностей. Последние жалуются, что невозможно дистанционно обучаться актёрскому мастерству, фехтованию и сценической речи.

С просьбой оказать содействие иностранцам к правительству обратился юрист Иван Мельников. Власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Как писал NEWS.ru, в России более 275 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На карантине продолжает находиться 31 школа.