В России начали отчислять иностранных студентов

Российские вузы отчисляют иностранных студентов, поскольку из-за пандемии коронавируса они не могут вернуться в Россию и посещать занятия.
К российским властям обратились около двух тысяч учащихся. Они просят разрешения продолжить обучение в России. Сейчас иностранные студенты не могут сделать этого, поскольку учёба не является основанием для пересечения границы.
По данным Telegram-канала Mash, часть обратившихся студентов обучаются по квоте Россотрудничества, некоторые из них врачи и студенты театральных специальностей. Последние жалуются, что невозможно дистанционно обучаться актёрскому мастерству, фехтованию и сценической речи.
С просьбой оказать содействие иностранцам к правительству обратился юрист Иван Мельников. Власти пока никак не прокомментировали ситуацию.
Как писал NEWS.ru, в России более 275 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На карантине продолжает находиться 31 школа.