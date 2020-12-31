Новые правила работы кинотеатров начали действовать в России

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Новые правила работы кинотеатров вступили в силу 1 января на территории России.

Согласно правилам противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства, руководство кинотеатра должно перед началом сеансов информировать зрителей о мерах пожарной безопасности при помощи звукового сообщения или показа видеосюжетов. Информация должна включать порядок действий посетителей при срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала, а также направления эвакуационных путей и выходов.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее NEWS.ru писал, что автономные пожарные извещатели в обязательном порядке будут устанавливаться во всех квартирах в новых российских домах. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал, что требования об установке пожарной сигнализации и специальных датчиков внесены в нормативные акты.