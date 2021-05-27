Чартеры по России подешевеют

https://static.news.ru/photo/36d5a14e-bf8e-11eb-9b2f-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Правительство утвердило правила субсидирования внутрироссийских чартеров в популярные у туристов города. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает «Парламентская газета».

Согласно правилам, компании получат компенсацию 50% затрат на организацию чартеров, если задействуют не менее шести парных рейсов по одному маршруту. При этом число перевезённых пассажиров должно быть не менее 300. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм, исходя из предпочтений туристов.

На реализацию этой программы власти выделили 1,2 млрд рублей. Ожидается, что она повысит привлекательность путешествий по стране и к 2023 году число внутренних туристических поездок увеличится в 2,1 раза.

Ранее глава Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) Дмитрий Давыденко рассказал, что из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в пандемию россияне стали активнее ездить в Абхазию. По его словам, в Абхазии сейчас, как в Сочи, — «всё битком».