В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/30520634-9791-11eb-9466-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, рассказал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин 60 лет, для женщин — 55 лет, — сказал он.

Он уверен, что повышение возраста выхода на пенсию пролоббировало правительство Дмитрия Медведева. По его словам, это была «очень большая социальная, политическая и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять», передаёт Regnum.

Чем раньше мы исправим, тем лучше для наших граждан и нашей страны, — добавил он.

Для принятия законопроекта он должен пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации и президента. Справедливороссы несколько раз вносили аналогичные законопроекты, но они не получали поддержки у депутатов.

Закон о поднятии пенсионного возраста был принят в 2018 году. До 2028 года он будет повышен до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Президент Владимир Путин говорил, что ему не нравится идея о повышении пенсионного возраста, но обещал рост пенсий в связи с реформой. Изменения в законодательстве вызвали негативную реакцию россиян: люди подписывали петиции и выходили на митинги против изменений. Однако решение было принято и подписано главой государства.

Накануне зампредседателя ЦК КПРФ потребовал вернуть прежний пенсионный возраст. По мнению парламентария, индексация пенсий на 3,4% не поможет пенсионерам, так как реальная инфляция в стране намного выше. И прибавка не только не компенсирует её, но тут же будет съедена ростом цен.

До этого в Партии пенсионеров заявили, что Пенсионный фонд России (ПФР) следует ликвидировать, потому что он бесполезен для всех, кроме собственных сотрудников, писал NEWS.ru.