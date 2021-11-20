В России могут появиться новые основания для изъятия загранпаспортов

Правительство предложило расширить список оснований для изъятия загранпаспорта. Согласно внесённому в Госдуму законопроекту, заграничное удостоверение личности может быть изъято, например, при смене имени, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений. Без такого списка появляются основания для коррупции, рассказал «Парламентской газете» депутат ГД Анатолий Выборный.

В законе предлагается закрепить исчерпывающий список оснований для признания загранпаспортов недействительными. Отсутствие такого списка является серьёзным коррупциогенным фактором. Например, должностные лица на пропускных пунктах могут злоупотреблять своим положением, пользуясь правовой неопределённостью, — передаёт слова парламентария издание.

Законопроект предполагает, что загранпаспорт станет недействительным в случае его утраты, изменения персональных данных, истечения срока его действия, утраты гражданства, предоставления недостоверных сведений при его оформлении, в случае непригодности документа или после смерти владельца.

Сейчас заграничный паспорт могут отобрать в связи с временным запретом на выезд из страны. Как правило, с подобными ограничениями сталкиваются призывники, а также все, кто имеет допуск к секретным данным и государственной тайне. С недавних пор покидать Россию в течение пяти лет после увольнения запрещено стало сотрудникам ФСБ.

Ранее также появилось предложение изымать загранпаспорта у злостных неплательщиков алиментов, накопивших суммы от 10 тысяч рублей. Эта же норма должна была коснуться и других должников, накопивших долги по штрафам, кредитам и другим выплатам от 30 тысяч рублей.