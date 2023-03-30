В России могут исчезнуть мусоропроводы в домах Депутат ГД Якубовский предложил Минстрою запретить мусоропроводы во всех новостройках

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил Минстрою запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах, пишут «Известия». По мнению парламентария, данное решение будет способствовать ускорению введения мусорной реформы в стране. В письме отмечается, что изменения предлагается внести в своды правил по проектированию и строительству жилья, а также в СанПиН.

В России хотят запретить мусоропроводы во всех новостройках. Инициатива в Минстрой направлена за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского. Также целесообразно заварить уже существующие в старых домах, — сказано в публикации.

В Госдуме рассчитывают, что мера поможет в борьбе с переполненными свалками и в переходе к раздельному сбору отходов.

Ранее стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) намерен инвестировать 1,8 млрд рублей в строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК) в Курской области. Мощность сортировки предприятия составит не менее 150 тысяч тонн ТКО в год, уточнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.