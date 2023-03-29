РЭО вложит 1,8 млрд рублей в новый завод по переработке мусора под Курском Глава РЭО Буцаев: новый завод в Курской области будет перерабатывать 150 тысяч тонн ТКО в год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский экологический оператор (РЭО) намерен инвестировать 1,8 млрд рублей в строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК) в Курской области, сообщает «360». Мощность сортировки предприятия составит не менее 150 тысяч тонн ТКО в год, уточнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В Курской области появится новый комплекс мощностью сортировки не менее 150 тысяч тонн ТКО в год. Инвестор намерен привлечь льготные средства РЭО и вложить в проект 1,8 млрд рублей. Создание АМСК позволит региону приблизиться к выполнению показателей нацпроекта «Экология», — пояснил Буцаев.

Инвестор получит льготный займ за счет средств от размещения облигаций РЭО. АМСК разместится рядом с полигоном «Спецавтобаза по уборке города Курск». Проект реализуется в рамках концессии, которую планируют подписать в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что РЭО совместно с властями ДНР и ЛНР планируют построить шесть новых мусорных заводов в регионе в рамках реализации новых схем обращения с отходами. Суммарная мощность объектов составит 1,4 млн тонн мусора в год. Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что на заводах будет осуществляться сортировка, утилизация и размещение отходов.