В ДНР и ЛНР построят новые мусорные заводы Глава РЭО Буцаев: на территории ДНР и ЛНР могут построить шесть мусорных заводов

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Власти ДНР и ЛНР совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) планируют построить шесть новых мусорных заводов в регионе в в рамках реализации новых схем обращения с отходами. Суммарная мощность объектов составит 1,4 млн тонн мусора в год, сообщает «360». Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что на заводах будет осуществляться сортировка, утилизация и размещение отходов.

На территориях ДНР и ЛНР предварительно планируется строительство шести комплексных объектов по обращению с ТКО полного производственного цикла. Суммарная мощность объектов составит около 1,4 млн тонн в год, — отметил Буцаев.

В РЭО уточнили, что мусорные заводы закроют потребности ДНР и ЛНР в производственных мощностях для переработки мусора и позволят снизить объем отходов, направляемых на полигоны. Буцаев также уточнил, что разработку территориальных схем обращения с отходами в регионах планируют завершить в течение первого полугодия 2023 года.

Ранее в РЭО поддержали инициативу, согласно которой магазины и аптеки следует наказывать за сброс отходов в придомовые мусорные контейнеры. Сборы за вызов услуг по вывозу отходов для населения и бизнеса сильно отличаются, подчеркнули экологи. Для устранения этой несправедливости важно, чтобы механизм расширенной ответственности производителей заработал на полную мощность, отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.