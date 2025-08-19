В России хотят зарегистрировать новый товарный знак после саммита РФ и США

В России хотят зарегистрировать новый товарный знак после саммита РФ и США В Роспатенте хотят зарегистрировать товарный знак «Встреча на Аляске»

В России хотят зарегистрировать товарный знак «Встреча на Аляске», передает РИА Новости. Заявка была подана 15 августа заявителем Алексеем Вотолевским.

В случае регистрации товарного знака под этим наименованием в Российской Федерации будет разрешено производство и реализация алкогольной продукции, продуктов питания, игрушек, печатной продукции и других товаров. Однако, по словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, есть вероятность отказа.

Она отметила, что причиной может стать значительное число ранее зарегистрированных торговых марок, в названии которых есть слово «Аляска», а также возможные конфликты с общественными интересами, которые могут быть вызваны ассоциациями этого названия с важными для общества событиями.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал шесть заявок в Роспатент. Компания хочет зарегистрировать товарные знаки на производство беспилотных и электрических автомобилей, а также запчасти к ним. Кроме того, Hyundai рассматривает возможность регистрации прав на оказание различных высокотехнологичных услуг.