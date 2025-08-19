Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:26

В России хотят зарегистрировать новый товарный знак после саммита РФ и США

В Роспатенте хотят зарегистрировать товарный знак «Встреча на Аляске»

Фото: White House/Global Look Press

В России хотят зарегистрировать товарный знак «Встреча на Аляске», передает РИА Новости. Заявка была подана 15 августа заявителем Алексеем Вотолевским.

В случае регистрации товарного знака под этим наименованием в Российской Федерации будет разрешено производство и реализация алкогольной продукции, продуктов питания, игрушек, печатной продукции и других товаров. Однако, по словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, есть вероятность отказа.

Она отметила, что причиной может стать значительное число ранее зарегистрированных торговых марок, в названии которых есть слово «Аляска», а также возможные конфликты с общественными интересами, которые могут быть вызваны ассоциациями этого названия с важными для общества событиями.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал шесть заявок в Роспатент. Компания хочет зарегистрировать товарные знаки на производство беспилотных и электрических автомобилей, а также запчасти к ним. Кроме того, Hyundai рассматривает возможность регистрации прав на оказание различных высокотехнологичных услуг.

Роспатент
товарные знаки
заявки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик во время игры случайно отравил своего четырехлетнего брата
Удар по больнице и НПЗ в Волгограде: как ВСУ атакуют Россию 19 августа
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.