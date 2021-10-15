В России хотят повлиять на рекомендации, предлагаемые соцсетями

Власти собираются взять под контроль работу рекомендательных алгоритмов, используемых в Facebook, VK, Instagram, YouTube и других ресурсах. В Госдуме считают, что навязанные рекомендации повышают риски социальных конфликтов. Представители бизнеса полагают, что инициатива затормозит развитие технологий и лишит соцсети части доходов. О готовящемся законопроекте стало известно «Коммерсанту».

В Госдуме начали подготовку законопроекта, который должен будет обязать соцсети разрешать пользователям отключать алгоритмы, формирующие ленту новостей и другие предложения. Предполагается, что интернет-площадки должны будут предупреждать, прежде чем начать использовать подобные алгоритмы. Сейчас они применяются, чтобы анализировать данные пользователей, и на основе этого предлагать им определённый контент, товары или услуги. Законопроект затронет соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы.

По данным издания, инициативу готовит комитет по информполитике, который в Госдуме нового созыва возглавил Александр Хинштейн.

Ранее стало известно о подписании нескольких российских СМИ и крупнейших интернет-платформ меморандума о фактчекинге. С его подписантами будет обсуждаться маркировка сомнительного контента пользователей. Близкий к IT-отрасли источник NEWS.ru заявил, что работа по выявлению фейков, как ожидается, будет осуществляться не в автоматическом, а «в ручном режиме», однако пока непонятно, кто будет «отсеивать ненужную информацию».