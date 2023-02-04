Супруги из Ростова-на-Дону получили сроки за поджог машины с литерой Z

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия возгорания внедорожника Toyota Land Cruiser

Олег Денисов и Ирина Кузнецова в Ростове-на-Дону подожгли автомобиль с литерой Z и получили реальные сроки, сообщает прокуратура Ростовской области. 24-летний молодой человек осужден на два года и восемь месяцев колонии, 22-летняя девушка по решению суда получила два года и семь месяцев. По данным издания «Новая газета. Европа», осужденные — семейная пара.

Ущерб от их действий оценили в 700 тысяч рублей, машина полностью сгорела. Она принадлежала сотруднику полиции. Молодых людей признали виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Как заявили в МВД, обвиняемые совершили поджог за деньги. Считается, что им заплатил некий Telegram-канал, который «управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии».

Ранее 18-летний житель Москвы поджег автомобиль Toyota Land Cruiser, обклеенный Z-символикой. По словам хозяина авто, ранее поджигатель был судим, а буква Z, прилепленная на стекла и кузов иномарки, буквально «мешала жить» молодому человеку. Его задержали. На видеозаписи видны последствия поджога: разбитая «морда» машины, а также лопнувшие стекла. В результате инцидента никто не пострадал.