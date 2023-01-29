18-летний москвич поджег внедорожник с Z-наклейками

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия возгорания внедорожника Toyota Land Cruiser

18-летний житель Москвы поджег автомобиль Toyota Land Cruiser, обклеенный Z-символикой, сообщает Telegram-канал «Подъем». По словам хозяина авто, ранее поджигатель был судим, а буква Z, прилепленная на стекла и кузов иномарки, буквально «мешала жить» молодому человеку. Его задержали.

Это поджог. Полиция поработала оперативно. В два часа машину подожгли, вечером этого же дня товарища взяли. Ему (поджигателю. — NEWS.ru) 18 лет, он ранее судимый. Буква Z мешала ему жить. Это моральная и финансовая потеря. Я думаю, вряд ли у него хватит здоровья и денег восстановить автомобиль, — сообщил владелец авто.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, показаны последствия поджога: разбитая «морда» машины, а также лопнувшие стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого на северо-востоке Москвы вандалы обстреляли автомобили с Z-наклейкой и Георгиевской лентой. Владельцы машин обратились с заявлением в полицию. Они подозревают, что транспортные средства расстреляли неслучайно и злоумышленник выбрал их из-за патриотических знаков

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали жителя микрорайона Уралмаш за порчу машин с символикой Z и V. Мужчина обливал автомобили красной краской. На него составили три административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил России.