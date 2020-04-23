В России 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/56cc7048-8620-11ea-8f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 1,3 тысячи пациентов с COVID-19, проходящих лечение в российских больницах, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 24 апреля заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По количеству пациентов, которые находятся сейчас в тяжёлом состоянии, их число остаётся на уровне 1,3 тысячи. На аппаратах экстракорпоральных мембранных оксигенаций находятся четыре пациента, — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его словам, объёмы выпуска лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе гидроксихлорохина, увеличены в разы.

Все финансовые средства, которые запланировало и утвердило правительство, доведены до регионов для дооснащения коек и для выплат персоналу. План по выделению мест в больницах для пациентов с коронавирусом выполнен на 96%, — добавил Мурашко.

Также при необходимости Минздрав готов рассмотреть более массовое привлечение студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом, которые работают сейчас как волонтёры.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.