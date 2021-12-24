В Росрыболовстве рассказали о способе борьбы с браконьерами
Росрыболовство использует беспилотники для борьбы с браконьерами
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:07, 23 декабря 2021
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Для более эффективной борьбы с браконьерам Росрыболовство привлекает правоохранительные структуры, рыбаков-любителей и специальные дроны, рассказали в Федеральном агентстве по рыболовству. В ведомстве уточнили, что поимка браконьеров часто связана с рисками, так как они обычно бывают вооружены, пишет «Газета.Ru».
Такой прибор может летать на высоте около 500 метров, снизу он почти не отличим от птицы. Камера снимает как в дневное, так и в ночное время суток. Одного комплекта батареек хватает на четыре часа работы. Всё, что необходимо для управления такими беспилотниками, — автомобиль, ноутбук и оператор, — рассказали в Росрыболовстве.
Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заявила, что покупать красную икру следует только у официальных продавцов, которые могут предоставить все необходимые документы. Она уточнила, что с рук обычно продают икру браконьеры, которые обрабатывают продукт безо всякого санитарного контроля.