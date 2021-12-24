В Росрыболовстве рассказали о способе борьбы с браконьерами

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Арендованные электрички ранних версий, в тамбур которых набивается снег, обновляют в приоритетном порядке, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) «Радио 1». В новых поездах, по словам представителей компании, такой проблемы нет.

Вот уже восемь лет, с 2013 года, мы постоянно и планомерно обновляем поезда, это одна из наших первейших задач. В наших новых электропоездах герметичные двери и окна, системы климат-контроля. В...