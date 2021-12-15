Россиян предупредили об опасности покупки красной икры с рук

Покупать красную икру следует только у официальных продавцов, которые могут предоставить все необходимые документы, заявила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. Она уточнила, что с рук обычно продают икру браконьеры, которые обрабатывают продукт без всякого санитарного контроля, передаёт «Газета.Ru».

Взяли на берегу и вспороли эту горбушу или нерку. В каких-то бочках грязными руками икру замесили, и никакого санитарного контроля. Это опасно, — предупредила Талабаева.

По её словам, такую продукцию часто поставляют в вакуумной упаковке и есть её небезопасно, так как в икре может завестись кишечная палочка и другие микробы. Она добавила, что браконьеры в основном ловят рыбу, не давая ей зайти на нерест. При этом саму рыбу выбрасывают, она потом гниёт и загрязняет окружающую среду, подчеркнула Талабаева.

Если носятся эти молодчики и говорят о том, что у них икра от производителя, то у них должны быть все сопроводительные документы, которые чётко оговорены в законе о рыболовстве, — резюмировала она.

Ранее госинспектора Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержали в Бурятии по подозрению в коррупции. По версии следствия, госинспектор помогал браконьеру в добыче рыбы.