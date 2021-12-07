Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста в России до 48 часов

Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов. Распоряжение об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведённого методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19, — говорится в документе.

Ранее результат анализа считался действительным 72 часа. О планах умeньшить срок действия исследования она сообщила на прошлой неделе. Такие мeры связаны с распространением «омикрон»-штамма COVID-19.

Попова добавила, что все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения «омикроном». Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта коронавируса.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».

Ранее сообщалось, что у двух прибывших из ЮАР россиян анализ подтвердил наличие «омикрон»-штамма.