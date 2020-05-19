В Роспотребнадзоре рассказали об условиях организации детского отдыха

https://static.news.ru/photo/34a78526-99b6-11ea-be20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Организация детского отдыха должна проходить в особых условиях. Это касается в том числе процедуры заезда групп, а также постоянного нахождения персонала в лагере, заявила замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

На заседании комитета Совета Федерации по социальной политике она отметила, что летний сезон детского отдыха будет сопровождаться рядом ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, передаёт РИА Новости.

По её словам, Роспотребнадзор готовит проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений. Среди них — перенос начала работы смен на 1 июля.

Представитель ведомства уточнила, что основным будет одномоментный заезд, а не в течение нескольких дней, в течение смены персонал должен всё время находиться в лагере.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Союзе организаторов детского активного туризма предложили разработать алгоритмы для проведения летних оздоровительных кампаний с учётом эпидемиологической обстановки в конкретных регионах.