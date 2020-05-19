В Роспотребнадзоре рассказали об условиях организации детского отдыха

Организация детского отдыха должна проходить в особых условиях. Это касается в том числе процедуры заезда групп, а также постоянного нахождения персонала в лагере, заявила замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
На заседании комитета Совета Федерации по социальной политике она отметила, что летний сезон детского отдыха будет сопровождаться рядом ограничений, связанных с эпидемией коронавируса,
По её словам, Роспотребнадзор готовит проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений. Среди них — перенос начала работы смен на 1 июля.
Представитель ведомства уточнила, что основным будет одномоментный заезд, а не в течение нескольких дней, в течение смены персонал должен всё время находиться в лагере.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Союзе организаторов детского активного туризма предложили разработать алгоритмы для проведения летних оздоровительных кампаний с учётом эпидемиологической обстановки в конкретных регионах.
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