В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный торт В Роспотребнадзоре призвали проверять маркировку при выборе торта

При выборе торта необходимо проверять маркировку, в особенности детали, нанесенные мелким шрифтом, пишет «МК в Питере» со ссылкой на Роспотребнадзор. Специалисты также призвали обращать внимание на дату производства и конечный срок продукта.

Лучше отдать предпочтение десерту без добавления меланжа, искусственных сливок, стабилизаторов и эмульгаторов, посоветовали в ведомстве. Эти ингредиенты обычно заменяют натуральные компоненты.

Специалисты также порекомендовали покупать местные изделия только в проверенных местах с хорошими условиями хранения товаров. Продукты должны хранить в магазинах при температуре от +2 до +6 градусов при умеренной влажности.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что кабачок является одним из самых полезных овощей, которыми богат июль. Этот продукт максимально легко усваивается и приносит огромную пользу организму. Он богат витаминами и минералами.