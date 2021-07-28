В Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях у детей после COVID

Дети, как правило, переносят коронавирус легче взрослых. Однако примерно у трети из них могут возникнуть постковидные осложнения. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

У переболевших детей могут поражаться сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, мозг, эндокринные железы. Специалист отметил, что риск развития осложнений особенно высок у детей, имеющих избыточный вес.

Горелов добавил , что сейчас чаще всего заражаются коронавирусом подростки 14–17 лет, поскольку они более мобильны и социально активны. Среди детей помладше заболеваемость ниже, так как во время летних каникул они более разобщены.

Ранее специалист Роспотребнадзора рассказал, как распознать тяжёлое течение COVID-19 у детей. По его словам, родителям следует насторожиться, если у ребёнка появились одышка, сыпь и повышенная температура, которая держится свыше трёх дней. При этом он отметил, что тяжёлая форма заболевания проявляется у детей только в 0,2% случаев.