В Роспотребнадзоре опровергли сведения об эпидемии половой инфекции

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В России нет эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, вызывающей тяжёлую половую инфекцию. Моментами бывают подъёмы в уровне заражаемости. Однако эпидемии в стране не ожидается. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Ранее уролог Евгений Греков сказал, что в России началась затяжная эпидемия половой инфекции. Её вызывает устойчивая к антибиотикам бактерия Mycoplasma genitalium. По словам доктора, инфекция приводит к простатиту с тяжёлыми болевыми формами и бесплодию.

Представитель Роспотребнадзора данную информацию опроверг. Также врач поставил под сомнение тезис, согласно которому инфекция не поддаётся лечению антибиотиками.

Она исцеляется, главное — обращаться к врачу и не заниматься самолечением, — цитирует Горелова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, употребление в пищу яиц может быть опасным для здоровья. В ряде случаев это может привести к летальному исходу, предупредила диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.