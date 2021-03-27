Диетолог предупредила о смертельной опасности яиц

https://static.news.ru/photo/108652fe-8ef1-11eb-9d57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление в пищу яиц может быть опасным для здоровья. В ряде случаев это может привести к летальному исходу, предупредила диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

Она отметила, что многие привыкли думать, будто основная угроза в холестерине. Однако люди зачастую забывают о бактериях сальмонеллы, которые и являются главной угрозой.

Холестерин, который люди получают с пищей, лишь на 20% влияет на содержание этого соединения в крови. Это не так опасно, как многие привыкли думать, пояснила Комиссарова. Гораздо хуже то, что в яйцах может содержаться сальмонелла. Она может вызывать тяжёлые отравления. Главные признаки: диарея, рвота, лихорадка и спазмы.

Симптомы длятся четыре-семь дней, однако инфекция может распространяться и дать осложнения, вплоть до летальных. Особенно уязвимы дети, беременные, пожилые, люди с ослабленной иммунной системой (ВИЧ), — написала Комиссарова в Instagram.

Чтобы устранить риски, вымыть яйца недостаточно. Их нужно варить не меньше 10 минут — до твёрдого желтка. Кроме этого, не рекомендуется использовать продукты, содержащие сырой белок, рассказала медик.

Кроме того, следует сбалансировать рацион. Норма — одно яйцо в день. Такая «дозировка» никак не сказывается на увеличении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, и два-три яйца в день употреблять не страшно, уверена диетолог. Но увеличивать их количество всё-таки не следует.

Ранее NEWS.ru писал, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришла международная группа учёных, исследовавшая рацион людей, которого те придерживались долгие годы.