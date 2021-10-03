В Роспотребнадзоре объяснили слова Поповой об отмене массовых мероприятий

В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали заявление главы ведомства Анны Поповой об отмене массовых мероприятий по всей стране из-за роста заболеваемости коронавирусом. Там отметили, что соответствующие решения принимаются местными властями и пока никаких дополнительных ограничений не вводилось, сообщает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что главы регионов могут запретить проведение мероприятий с большим скоплением людей в случае достижения определённых эпидемиологических показателей.

Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось, — заверили в Роспотребнадзоре.

Ранее Попова заявила, что массовые мероприятия остановлены по всей стране. Их проведение с числом участников от одной до трёх тысяч разрешено только в двух регионах. Кроме того, она призвала организовать систему наблюдения за гражданами на самоизоляции.

Глава ведомства добавила, что ситуация с COVID крайне напряжённая, поскольку темпы роста заболеваемости составляют 20% и более.