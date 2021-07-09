В Роспотребнадзоре назвали наиболее уязвимых перед COVID людей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какие люди являются наиболее уязвимыми перед коронавирусом. Она назвала таковыми россиян в возрасте от 18 до 49 лет.

Это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова напомнила, что именно студенты чаще всего во внеучебное время встречаются с друзьями и тем самым могут способствовать распространению коронавируса среди россиян. На текущий день решается вопрос — как обезопасить эту категорию граждан. Специалисты решают, каким образом им предстоит разрывать эпидемические цепочки.

Кроме того, статистика, по словам главы Роспотребнадзора, говорит, что «почти половина всех заражающихся сегодня заражаются в кругу семьи или друзей».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не зафиксировано заражение штаммом коронавируса «эпсилон», который был обнаружен в США.