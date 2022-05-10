В Роспотребнадзоре допустили возвращение штамма «дельта» в Россию Эксперт Роспотребнадзора Хафизов допустил возвращение штамма «дельта» в Россию

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм «дельта» коронавируса может вернуться в Россию. Эксперт отметил, что основная причина этого в том, что иммунитет к нему постепенно ослабевает. Он добавил, что в России в настоящее время фиксируют единичные случаи заражения этой разновидностью вируса, сообщает ТАСС.

По мере того как глобальный иммунитет к «омикрону» и его семейству увеличивается, «дельта» или её потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем, — поделился Хафизов.

По данным ведомства, в период с 19 апреля по 4 мая доля «дельты» в России выросла с 0,5% до 2%.

Инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина ранее рассказала, что последствия коронавируса будут долго преследовать человека, если при болезни у него пропали обоняние и вкус. Это симптомы свидетельствуют о том, что вирус поразил сильнее нервную систему, чем у других пациентов. В таком случае восстановление займёт несколько месяцев, в течение которых симптомы сохранятся.