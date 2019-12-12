На разработку каких лекарств направлены основные усилия отечественных учёных и какие значимые изобретения в области медицины были запатентованы в этом году — об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.

— Как активно патентуются лекарственные средства в России? Стало ли таких заявок больше за последние пять лет?

— Изобретения в области фармацевтики традиционно активно патентуются в России, в том числе и нашими российскими химиками, биологами, генетиками. На протяжении последних пяти лет доля заявок от отечественных компаний (резидентов) в области фармацевтики стабильно составляла 43–48%, что, учитывая высокую конкуренцию в отрасли, очень хороший показатель.

В абсолютных цифрах это 1700–1900 заявок в год. Заявители обычно патентуют: продукт — это биологически активное соединение, фармацевтические композиции, лекарственные средства и препараты, дозированные формы и т.д.; способ — собственно, способ лечения или диагностики; или же применение известного продукта по новому назначению.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Препараты для лечения каких заболеваний чаще всего патентуются российскими разработчиками?

— На первом месте остаются лекарственные средства, направленные на лечение онкологических заболеваний. Например, одним из первых патентов недели у нас был способ адресной доставки лекарств к поражённым клеткам с помощью наночастиц.

Много заявок подаётся на противовирусные препараты, в частности против ВИЧ и вируса гриппа. Высокая активность сохраняется в разработке вакцин, особенно тех, что применяются в животноводстве.

Динамично развивается патентование тест-систем, направленных на выявление молекулярно-генетических маркеров для постановки точного диагноза пациенту.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Какие значимые разработки в области медицины были запатентованы в этом году?

Буквально на прошлой неделе у нас был опубликован патент недели Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ. В нём речь шла про изобретение, которое с помощью специально созданных клеток обманывает атеросклероз, снижает его вероятность и чистит кровь.

Запатентовали в этом году и оригинальную технологию выявления лучевых поражений с помощью помеченных клеток крови: на клетку наносится маркер, который, попадая в область лучевого поражения, виден на томографии. Наши учёные разработали пептид, который повышает проницаемость сосудов в стрессовых ситуациях и создаёт противоотёчный эффект.

Две недели назад Премию Правительства РФ в области науки и техники присудили за разработки в области нейрохирургии основания черепа. Российские хирурги придумали такой способ лечения патологии основания черепа, с помощью которого при травме можно сохранить полный объём движений в шейном отделе позвоночника.

Запатентовали в этом году и диагностические устройства: способ анализа изображений глазного дна, что позволяет практически исключить врачебные ошибки при таких тонких операциях, и диагностическое устройство для ишемической болезни сердца. Оно сделано в виде жилета — когда вы его надеваете, он ведёт непрерывный мониторинг вашего тела, сигнализируя о неполадках.