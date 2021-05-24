В Рособрнадзоре сообщили о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ

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Перед сдачей ЕГЭ школьникам не потребуется проходить тест на COVID-19 или предъявлять справку о вакцинации. Об этом сообщил Рособрнадзор.

На своей странице в социальной сети Facebook ведомство разместило инфографику, из которой следует, что для того чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, участник экзаменов должен быть занесён в специальный список, ему необходимо иметь при себе паспорт и пройти бесконтактную термометрию при входе.

Экзаменуемым нет необходимости облачаться в маску и перчатки, если только подобное требование дополнительно не установлено в конкретном регионе. Также не нужно проходить тест на COVID-19 и предоставлять справку о вакцинации. Решение о допуске на ЕГЭ принимает находящийся на экзаменационном пункте медик.

При этом маски и перчатки являются обязательным требованием для организаторов и наблюдателей. Эти атрибуты должны выдаваться бесплатно всем, кто не принёс их с собой заранее.

Ранее сообщалось, что две трети россиян высказались за отмену ЕГЭ. Противники считают, что в процессе подготовки к нему выпускников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач. При этом у них не формируются навыки убедительной аргументации и последовательного изложения материала.