Две трети россиян высказались за отмену ЕГЭ

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Большинство россиян (68%) относятся к единому госэкзамену (ЕГЭ) негативно и считают, что его следует отменить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные сервисом по поиску работы SuperJob.

Противники ЕГЭ считают, что в процессе подготовки к нему выпускников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач. При этом у них не формируются навыки убедительной аргументации и последовательного изложения материала.

О положительном отношении к ЕГЭ заявили 16% респондентов. По их мнению, экзамен сводит к минимуму коррупцию при поступлении в вузы, а также позволяет объективно сравнивать качество образования в разных школах и регионах. Кроме того, сторонники ЕГЭ назвали его социальным лифтом для абитуриентов из провинции.

В поддержку единого экзамена высказывались преимущественно респонденты в возрасте до 24 лет (30%). Среди противников преобладали граждане в возрастных категориях от 35 до 44 лет (76%) и старше 45 лет (75%)

Отмечается, что уровень одобрения ЕГЭ среди родителей выпускников в настоящее время также заметно снизился. Так, если в 2011 году к экзамену положительно относились 26% родителей, то сейчас — только 15%.

Опрос проводился в период с 14 по 17 мая по всей России. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что резко ЕГЭ отменять нельзя, поскольку это нанесёт огромный ущерб системе образования. Он пояснил, что за время существования ЕГЭ выросло поколение учителей, которые не знают, что такое «нормальный экзамен».