В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится, но его может ожидать трансформация. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится,— цитирует его ТАСС.
Он добавил, что ЕГЭ будет трансформироваться, используя больше цифровых технологий, в том числе и в Интернете. По словам Музаева, такие слова рассматривались и до пандемии, но сейчас это особенно актуально.
Отмечается, что всероссийские проверочные работы по всем предметам в ближайшие годы переведут в компьютерный формат. Ранее планировалось перевести в компьютерный формат только иностранный язык, но теперь решено ускориться.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство образования и науки России считает разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году преждевременными. Причиной отмены называлась пандемия коронавируса. Решения по этому поводу пока нет, заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.