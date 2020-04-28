В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн

https://static.news.ru/photo/3884af24-894a-11ea-8d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится, но его может ожидать трансформация. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что ЕГЭ будет трансформироваться, используя больше цифровых технологий, в том числе и в Интернете. По словам Музаева, такие слова рассматривались и до пандемии, но сейчас это особенно актуально.

Отмечается, что всероссийские проверочные работы по всем предметам в ближайшие годы переведут в компьютерный формат. Ранее планировалось перевести в компьютерный формат только иностранный язык, но теперь решено ускориться.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство образования и науки России считает разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году преждевременными. Причиной отмены называлась пандемия коронавируса. Решения по этому поводу пока нет, заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.