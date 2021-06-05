В Росмолодёжи назвали альтернативу запретам соцсетей

https://static.news.ru/photo/6c3a55ca-c603-11eb-bba2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместо запретов развлекательных соцсетей следует создавать в них интересный и познавательный контент. Об этом глава Росмолодёжи Ксения Разуваева заявила в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Трансляция ведётся на сайте мероприятия.

Регулировать путем запрета ничего не нужно в этой сфере — это совершенно точно... Наша задача — генерировать такое количество интересного, познавательного контента, чтобы до бесполезного и вредоносного не доходило время, — отметила она.

По словам Разуваевой, нужна мощная вовлекающая повестка, чтобы у молодых людей была возможность творить и реализовывать себя. Для этого необходимо правильно организовать работу с теми или иными каналами коммуникации, пояснила она и в качестве примера упомянула TikTok.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов позитивно оценил идею введения «белого Интернета». При этом подчеркнул, что соцсетям в нём не место, поскольку они представляют собой помойку.