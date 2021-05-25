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В Роскосмосе отреагировали на результаты расследования крупного хищения

12:01, 26 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Роскосмос оказывает следствию максимальное содействие. Таким образом в пресс-службе госкорпорации прокомментировали сообщения СМИ о расследовании хищения свыше 1 млрд рублей при поставках компонентов для модуля МКС. Гендиректор Дмитрий Рогозин также отреагировал на этот инцидент, сообщает РИА Новости.

В компании также отметили, что Рогозин лично инициировал передачу следственным органам материалов, полученных в ходе внутренней проверки.

Уголовное дело по факту хищения более 1 млрд рублей при поставке электронных компонентов для научно-энергетического модуля МКС было возбуждено в 2019 году. По нему проходят восемь человек, в числе которых бывший гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев.

Следствие установило, что Роскосмос заключил с «Энергией» в 2012 году госконтракт на создание модуля стоимостью более 15 млрд рублей. Солнцев и его подельники похитили часть средств и отмыли через счета компаний, расположенных в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах. Фигуранты дела свою вину не признают.

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