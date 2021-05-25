В Роскосмосе отреагировали на результаты расследования крупного хищения

https://static.news.ru/photo/1ba6a56e-be01-11eb-8fce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Роскосмос оказывает следствию максимальное содействие. Таким образом в пресс-службе госкорпорации прокомментировали сообщения СМИ о расследовании хищения свыше 1 млрд рублей при поставках компонентов для модуля МКС. Гендиректор Дмитрий Рогозин также отреагировал на этот инцидент, сообщает РИА Новости.

В компании также отметили , что Рогозин лично инициировал передачу следственным органам материалов, полученных в ходе внутренней проверки.

Уголовное дело по факту хищения более 1 млрд рублей при поставке электронных компонентов для научно-энергетического модуля МКС было возбуждено в 2019 году. По нему проходят восемь человек, в числе которых бывший гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев.

Следствие установило, что Роскосмос заключил с «Энергией» в 2012 году госконтракт на создание модуля стоимостью более 15 млрд рублей. Солнцев и его подельники похитили часть средств и отмыли через счета компаний, расположенных в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах. Фигуранты дела свою вину не признают.