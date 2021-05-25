Похищенные деньги Роскосмоса нашли в ОАЭ и Гонконге

Главк СКР по Московской области завершил расследование уголовного дела о хищении свыше 1 млрд рублей при поставке электронных компонентов для научно-энергетического модуля МКС. Средства отмывались через Объединённые Арабские Эмираты и Гонконг, сообщает «Коммерсант».
Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено восьми фигурантам. В их числе бывший гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев.
Согласно материалам дела, госконтракт на создание модуля Роскосмос заключил с «Энергией» в 2012 году. Его стоимость составила более 15 млрд рублей.
В ходе исполнения договора в 2017 году Солнцев и его подельники путём обмана
Посредством ряда сделок средства оказались на счетах нескольких компаний в Эмиратах и Гонконге. Следствием было установлено, что из указанной суммы на детали и агрегаты для модуля было потрачено всего 278 млн рублей. Остальные деньги были похищены и отмыты за пределами РФ.
В ближайшее время фигуранты начнут ознакомление с материалами дела. Виновными себя они не признают.
Ранее сообщалось, что директор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) профессор Игорь Барциц признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, он возместил весь причинённый ущерб.