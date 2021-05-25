Похищенные деньги Роскосмоса нашли в ОАЭ и Гонконге

https://static.news.ru/photo/411eade6-bde3-11eb-ba6d-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главк СКР по Московской области завершил расследование уголовного дела о хищении свыше 1 млрд рублей при поставке электронных компонентов для научно-энергетического модуля МКС. Средства отмывались через Объединённые Арабские Эмираты и Гонконг, сообщает «Коммерсант».

Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено восьми фигурантам. В их числе бывший гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев.

Согласно материалам дела, госконтракт на создание модуля Роскосмос заключил с «Энергией» в 2012 году. Его стоимость составила более 15 млрд рублей.

В ходе исполнения договора в 2017 году Солнцев и его подельники путём обмана похитили часть средств. Для этого между РКК и ОАО «ЦНИИ "Циклон"» был заключён контракт, в соответствии с которым на счёта компании поступило 1,32 млрд рублей для поставки компонентов модуля. Однако цена контракта оказалась завышенной втрое.

Посредством ряда сделок средства оказались на счетах нескольких компаний в Эмиратах и Гонконге. Следствием было установлено, что из указанной суммы на детали и агрегаты для модуля было потрачено всего 278 млн рублей. Остальные деньги были похищены и отмыты за пределами РФ.

В ближайшее время фигуранты начнут ознакомление с материалами дела. Виновными себя они не признают.

Ранее сообщалось, что директор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) профессор Игорь Барциц признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, он возместил весь причинённый ущерб.