В Роскомнадзоре сообщили о штатной работе замедляющего Twitter оборудования

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Оборудование для замедления работы сервиса микроблогов Twitter работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития.

Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме. Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей «Ростелекома» с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ожидается, что в ближайшее время будет восстановлена работоспособность сети. Также отмечается, что у остальных интернет-операторов замедление Twitter происходит без внештатных ситуаций.

Как писал NEWS.ru, пользователи Twitter с юмором отреагировали на сообщение Роскомнадзора о начале замедления трафика для доступа к сервису. Первое место среди актуальных тем соцсети сейчас занимает «Twitter в России», второе — «Роскомнадзор», а третье — «дебилы».