«Теперь в slow-mo»: пользователи Twitter начали шутить о замедлении соцсети

https://static.news.ru/photo/7e9bade0-8198-11eb-9d99-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Пользователи социальной сети Twitter с юмором отреагировали на сообщение Роскомнадзора о начале замедления трафика для доступа к сервису. Первое место среди актуальных тем соцсети сейчас занимает «Twitter в России», второе — «Роскомнадзор», а третье — «дебилы».

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Накануне Роскомнадзор сообщил, что принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают, писал NEWS.ru.