В Роскачестве сообщили о возврате денег за пробитый обманом в чеке товар

https://static.news.ru/photo/1d3dde3e-b6a9-11ea-8570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Деньги за пробитый обманом в чеке на кассе товар можно вернуть, сообщил замруководителя Роскачества Александр Борисов. Он отметил, что в первую очередь пострадавший от недобросовестных продавцов человек должен обратиться к администрации магазина.

Как подчеркнул Борисов, многие люди просто не верят, что есть хоть какие-то шансы вернуть деньги, потому что при наличии обозначения товара в чеке де-юре он перешёл в пользование покупателя. Однако это возможно. Для возврата денег нужно доказать, что товар не был получен фактически.

Сначала стоит обратиться к сотрудникам администрации магазина, предъявив чек. Далее следует показать, что товара нет в сумке. Отследить тот факт, что он не был получен в принципе, помогут камеры видеонаблюдения. Борисов отметил, что записей может не быть. В этом случае клиент имеет право требовать произвести сверку по номенклатуре товара, а именно — физическое наличие товара относительно данных о продажах в системе. Не лишними будут и доводы свидетелей. Они пригодятся, если человек был в магазине с друзьями или родственниками.

Замруководителя Роскачества заметил, что администрация может не пойти навстречу обманутому. Тогда он должен написать о произошедшем в книге жалоб и оставить там свой адрес и телефон. Ответ, согласно нормам, приходит в течение 5 дней, а если случай тяжёлый — в течение 15 дней.

Также стоит оставить обращение на официальном сайте магазина, который относится к крупной сети. Администрация больших товарных сетей внимательнее мелких следит за жалобами от клиентов. По словам Борисова, специалисты отделов по работе с потребительской лояльностью обычно работают в центральных офисах в Москве, Санкт-Петербурге или же в областных центрах. Они никак не связаны с теми работниками, что позволили себе обсчитать клиента. Представитель Роскачества подчеркнул, что 80% подобных проблем решается указанными методами. В случае неудачи надо обратиться в Роспотребнадзор. В ведомстве проверят магазин, затребуют проведение сверки относительно товаров и вырученных средств и привлекут торговую точку к ответственности. Штрафы за подобные махинации могут доходить до 40 тысяч рублей.

И если потребители будут всегда занимать принципиальную позицию, то администрации магазина придётся пересмотреть свою политику из-за большого количества штрафов, — приводит слова Борисова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, специалисты Роскачества призвали москвичей и нижегородцев быть бдительными в период электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. По их мнению, ситуацией могут воспользоваться мошенники.

Они способны организовать фишинговые рассылки или создать сайты-однодневки, которые будут обещать выигрыши призов.