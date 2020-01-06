Глава Российской системы качества Максим Протасов назвал продукцию от производителей России, которая может потеснить конкурентов на международном рынке.
Глава структуры среди наиболее качественных российских продуктов
Продукты из нашего зерна и муки отличные. И растительное масло, — рассказал Протасов.
По его словам, качество отечественной птицы выше, чем у европейских и американских производителей. Глава службы также напомнил, что премиальное мясо поставляется из России в страны Латинской Америки. Кстати, и среди поставщиков круглого риса отечественные аграрии не сдают позиций.
Протасов также рассказал, что сейчас российские сыровары и виноделы учатся делать качественный продукт. Россия при этом может стать достойным конкурентом и на рынке органической продукции.
Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, как недобросовестные производители коньяка обманывают покупателей.
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