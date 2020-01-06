https://static.news.ru/photo/e05aa674-31f5-11ea-a6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Российской системы качества Максим Протасов назвал продукцию от производителей России, которая может потеснить конкурентов на международном рынке.

Глава структуры среди наиболее качественных российских продуктов выделил кондитерские изделия, печенье и мороженое, пишет «Российская газета».

Продукты из нашего зерна и муки отличные. И растительное масло, — рассказал Протасов.

По его словам, качество отечественной птицы выше, чем у европейских и американских производителей. Глава службы также напомнил, что премиальное мясо поставляется из России в страны Латинской Америки. Кстати, и среди поставщиков круглого риса отечественные аграрии не сдают позиций.

Протасов также рассказал, что сейчас российские сыровары и виноделы учатся делать качественный продукт. Россия при этом может стать достойным конкурентом и на рынке органической продукции.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, как недобросовестные производители коньяка обманывают покупателей.