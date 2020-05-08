В Роскачестве рассказали о проблемах при доставке продуктов на дом

Большинство россиян при заказе доставки продуктов на дом столкнулись с проблемами.
Чаще всего покупатели жаловались на отсутствие тех или иных товаров в наличии (58%), а также невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%).
Как
Также отмечается, что 67% респондентов за время самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом.
Опрос проводился среди интернет-аудитории с 24 по 27 апреля 2020 года. Было опрошено 900 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что развитие онлайн-доставки сейчас переживает взрывные времена. Бизнес, прежде всего малый, поставлен в жёсткие условия по выживанию. Во время вынужденной самоизоляции для россиян стала актуальной доставка еды и товаров. Какие перспективы развития этой отрасли существуют в РФ? Подробности читайте в материале NEWS.ru.
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