В Роскачестве рассказали о проблемах при доставке продуктов на дом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Большинство россиян при заказе доставки продуктов на дом столкнулись с проблемами.

Чаще всего покупатели жаловались на отсутствие тех или иных товаров в наличии (58%), а также невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%).

Как сообщает Роскачество со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ, несмотря на проблемы с доставкой после отмены режима самоизоляций услугами онлайн-магазинов намерены продолжать пользоваться 71% опрошенных.

Также отмечается, что 67% респондентов за время самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом.

Опрос проводился среди интернет-аудитории с 24 по 27 апреля 2020 года. Было опрошено 900 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что развитие онлайн-доставки сейчас переживает взрывные времена. Бизнес, прежде всего малый, поставлен в жёсткие условия по выживанию. Во время вынужденной самоизоляции для россиян стала актуальной доставка еды и товаров. Какие перспективы развития этой отрасли существуют в РФ? Подробности читайте в материале NEWS.ru.