https://static.news.ru/photo/d9f708ba-e513-11e9-855e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Российской кинологической федерации заявили, что в Москве не хватает специальных площадок для выгула собак.

В настоящее время в городе насчитывается около 450 специальных площадок. По данным ведомства, 70% хозяев выгуливают своих питомцев в период с 6 до 10 утра и с 19 до 23 часов. Каждая площадка должна принимать до 4,5 тысячи собак ежедневно. Таким образом, за четыре часа должны выйти на прогулку с хозяевами 3000 собак, а это примерно 750 собак в час. Город не справляется с этой нагрузкой. По словам представителей РКФ, властям необходимо увеличить количество зон, которые будут специально приспособлены для животных.

В российских городах катастрофически не хватает мест для дрессировки собак. Даже в Москве, где полным ходом идёт реконструкция, очень мало внимания уделяется этой проблеме. Да, есть план выделения территорий для выгула собак. Однако, на наш взгляд, гораздо рациональнее развивать дрессировочные площадки, превращая их в культурно-просветительские центры, встроенные в программу «Ответственное собаководство в России», — отметил президент РКФ Владимир Голубев.

Как писал News.ru, ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что парламент планирует усовершенствовать вопросы ответственности владельцев домашних собак за нарушения правил выгула. Необходимые поправки в Уголовный и административный кодексы могут быть введены уже осенью.