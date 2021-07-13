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В РФПИ рассказали, когда ВОЗ может одобрить «Спутник V»

12:42, 13 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» осенью. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.

Мы ожидаем, что оно произойдёт, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о «Спутнике V», но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ, — сообщил он.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао ранее сказал, что организация продолжает проводить оценку «Спутника V».

«Спутник V» зарегистрировали в 70 государствах, чьё общее население превышает 3,4 млрд человек. Регуляторы Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других стран заявили, что вакцинация граждан говорит о том, что препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае.

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