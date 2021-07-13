В РФПИ рассказали, когда ВОЗ может одобрить «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» осенью. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.

Мы ожидаем, что оно произойдёт, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о «Спутнике V», но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ, — сообщил он.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао ранее сказал, что организация продолжает проводить оценку «Спутника V».

«Спутник V» зарегистрировали в 70 государствах, чьё общее население превышает 3,4 млрд человек. Регуляторы Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других стран заявили, что вакцинация граждан говорит о том, что препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае.