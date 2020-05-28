В РФ зафиксирован 8 371 новый случай коронавируса

https://static.news.ru/photo/174795d0-a0b8-11ea-917f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

За минувшие сутки в России коронавирус диагностировали ещё у 8 371 человека.

Таким образом общее число заболевших достигло 379 051. 174 пациента с COVID-19 скончались за прошедшие сутки. Общее число жертв заболевания в России возросло до 4 142. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

При этом число выздоровевших пациентов с COVID-19 за сутки увеличилось на 8 745 и достигло 150 993.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики провела опрос, в результате которого выяснилось, что более трети россиян считают пандемию коронавирусной инфекции нового типа выдумкой заинтересованных в кризисе лиц. В эту же группу людей вошли респонденты, убеждённые в преувеличенности опасности эпидемии.