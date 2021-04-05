В РФ выявили более 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса

https://static.news.ru/photo/addc7324-96c8-11eb-af95-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 озвучила статистику заболеваемости британским штаммом коронавируса в стране. По её словам, выявлено уже более 100 таких случаев.

Обнаружено 103 случая британского варианта и ещё 10 — южноафриканского, — сообщила Попова.

Она добавила, что в мире постоянно растёт количество мутаций коронавируса. На данный момент в международной базе данных насчитывается более миллиона геномов. Что касается британского штамма, он составляет 27% от всех случаев заболевания и зафиксирован в 130 странах мира. Южноафриканский штамм выявлен в 80 странах, бразильский — в 45.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что предупреждения экспертов об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире нельзя игнорировать. Он заявил, что важно не допустить третьей волны COVID-19 в России, писал NEWS.ru.