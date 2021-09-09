В РФ увеличили число рейсов в ОАЭ, Финляндию и ФРГ

Россия с 10 сентября увеличивает количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. В частности, самолёты из Санкт-Петербурга будут летать еженедельно в Дубай не один, а семь раз, сообщает РИА Новости.
На маршруте из Санкт-Петербурга в Хельсинки частота еженедельных полётов
После решения о прекращении полётов за границу из-за пандемии коронавируса, которое в России приняли в марте 2020 года, пауза длилась до августа прошлого года. Затем Москва начала возобновлять рейсы за рубеж. Сейчас авиасообщение поддерживается с 55 странами.
Ранее стало известно, что с 4 сентября отменили обязательную изоляцию для приезжающих в Россию из Великобритании и Северной Ирландии. Авиасообщение с Великобританией возобновилось 2 июня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.