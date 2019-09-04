https://static.news.ru/photo/7b20fc62-cfa4-11e9-ab54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кабмин утвердил правила оформления ДТП со смартфона без вызова инспектора ГИБДД. Специальное приложение заработает в четырёх регионах России с 1 ноября.

Разработкой программы занимаются Центробанк и Минкомсвязи, позже к ним присоединились специалисты Российского союза автостраховщиков (РСА).

Как пишет РБК, функция не была запущена в запланированное время из-за отсутствия необходимых нормативных документов, среди которых было постановление правительства.

Работать данная функция в тестовом режиме будет в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, информирует телеканал «360» .

Как ранее писал News.ru, ГИБДД предлагает на законодательном уровне ввести запрет перевозки детей с высокой скоростью. Соответствующую инициативу озвучил глава ведомства Михаил Черников.