Кабмин утвердил правила оформления ДТП со смартфона без вызова инспектора ГИБДД. Специальное приложение заработает в четырёх регионах России с 1 ноября.
Разработкой программы занимаются Центробанк и Минкомсвязи, позже к ним присоединились специалисты Российского союза автостраховщиков (РСА).
Как пишет РБК, функция не была запущена в запланированное время из-за отсутствия необходимых нормативных документов, среди которых было постановление правительства.
Работать данная функция в тестовом режиме будет в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, информирует
Как ранее писал News.ru, ГИБДД предлагает на законодательном уровне ввести запрет перевозки детей с высокой скоростью. Соответствующую инициативу озвучил глава ведомства Михаил Черников.