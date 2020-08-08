В РФ принудительно изолировали и госпитализировали 500 COVID-диссидентов

https://static.news.ru/photo/d3c379c0-d97c-11ea-90dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские суды по заключениям прокуроров приняли решения о принудительной изоляции и госпитализации более 500 человек из-за коронавируса. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В релизе отмечается, что в начале пандемии надзорное ведомство разослало коллегам в регионах информационное письмо. Текст документа ориентировал прокуроров на активное использование судебных механизмов восстановления прав людей. В частности, им было предписано обязательное участие в рассмотрении заявлений о госпитализации граждан, уклоняющихся от обследования. Такие же меры могут применяться и к тем, кто находился в контакте с заболевшим, не желает личиться или нарушает карантин. Прокурорам также было указано в случае необходимости обращаться самим в суд с такими заявлениями.

За период пандемии прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции — более 200, о принудительной госпитализации — более 300, — уточняется на сайте Генпрокуратуры.

За последние сутки в России выявили 5 212 новых случаев коронавируса, зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 615 человек. Всего на сегодняшний день в стране диагноз COVID-19 поставили 882 347 пациентам, 14 854 из них умерли, выздоровели 690 207, писал NEWS.ru.