https://static.news.ru/photo/b628537a-50ad-11ea-8a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минюст зарегистрировал новую медицинскую специальность детского онколога-гематолога — врача, который будет заниматься диагностикой и лечением заболеваний крови.

По словам главного внештатного детского специалиста — гематолога Минздрава РФ Александра Румянцева, на Западе эта специальность работает уже около 40 лет.

Уже на эту позицию перешли Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения... Мы тоже очень хотели это сделать, это долгая история была, — сказал специалист.

Румянцев отметил, что каждый второй ребёнок, заболевший раком, страдает как раз болезнями иммунной и кроветворной систем. Поэтому вместо того, чтобы раздельно готовить детских онкологов и детских гематологов, можно подготовить одного — детского онколога-гематолога, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что 73-летний Румянцев после 42 лет работы главным детским гематологом страны попросил освободить его от должности. В Минздраве в его просьбе пока отказали.