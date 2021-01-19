В РФ не обсуждается увязка права выезда за границу с «ковидным паспортом»

https://static.news.ru/photo/db8d203c-5a48-11eb-aea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Документ, подтверждающий вакцинацию гражданина от коронавируса, не будет увязываться с правом выезда за границу. Об этом сообщил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что идея о специальных «ковидных паспортах» обсуждается в связи с ограничениями на передвижение людей, которые существуют в других странах. Гипотетически страны могли бы даже договориться о том, что люди с такими паспортами могли бы передвигаться по миру свободно.

Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счёт, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счёт нет, — цитирует Пескова ТАСС.

Более того, по его словам, Кремль пока не рассматривает возможность введения «ковидных паспортов» в регионах России. Хотя эту тему и «прорабатывают».

Говоря об инициативе введения в отдельных регионах QR-кодов, Песков подчеркнул важность разъяснительной работы о том, что это будет давать их владельцам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Башкирии введут практику выдачи COVID-паспортов для местных жителей. Республиканские власти объявили, что переболевшим коронавирусной инфекцией или тем, кто поставил прививку от COVID-19, выдадут новый особый специальный документ. Он будет предоставлять скидки на некоторые товары, а также даст возможность воспользоваться некоторыми преимуществами при посещении мероприятий.