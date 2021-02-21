В РФ началась неделя с тремя рабочими днями

https://static.news.ru/photo/cb2ec1da-85ca-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России началась неделя с тремя рабочими днями. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

Рабочими днями на этой неделе окажутся среда, четверг и пятница. Сокращённая рабочая неделя пришла на смену удлинённой, состоявшей из шести рабочих дней. Выходные с 21 по 23 февраля связаны с переносом рабочего понедельника 22 февраля на субботу, 20 февраля.

По данным Роструда, в РФ в 2021 году ожидается семь укороченных рабочих недель и одна удлиненная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

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