В РФ началась неделя с тремя рабочими днями

В России началась неделя с тремя рабочими днями. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.
Рабочими днями на этой неделе окажутся среда, четверг и пятница. Сокращённая рабочая неделя пришла на смену удлинённой, состоявшей из шести рабочих дней. Выходные с 21 по 23 февраля связаны с переносом рабочего понедельника 22 февраля на субботу, 20 февраля.
По данным Роструда, в РФ в 2021 году
Ранее врач рассказал, как россиянам отметить праздники и не оказаться в вытрезвителе. Об этом писал NEWS.ru.