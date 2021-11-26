В реестр СМИ-иноагентов включили «Нобелевский призыв»

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв», говорится на сайте ведомства. Его создали журналисты, уже находящиеся в этом списке. Компания зарегистрирована 10 ноября, основной вид её деятельности — издательский.

В соответствии с распоряжением Минюста России от 26 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв», — говорится в сообщении.

Учредителем компании является журналистка Елизавета Сурначёва (лицо, исполняющее функции иностранного агента) и другие журналисты, ранее уже включённые в реестр.

Минюст сообщает, что в данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Ранее сенатор Андрей Климов не исключил появления новых законопроектов, направленных на ужесточение и расширение законодательства об иноагентах.

До этого «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагает признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции Сергея Миронова, необязательно сразу включать жёсткие меры. В случае нарушения сначала следует выносить СМИ предупреждение, а уже потом обращаться в суд.

Ожидается, что закон об иноагентах будет обсуждаться на очередной ежегодной встрече членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 10 декабря.