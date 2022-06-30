В РАНХиГС отреагировали на задержание ректора за мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мау

Сотрудники президентской академии РАНХиГС помогают и содействуют следствию, которое ведется в отношении ректора Владимира Мау, сообщили NEWS.ru в пресс-службе вуза. Отмечается, что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в прошлом году.

Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию, — рассказали в РАНХиГС.

О задержании Мау стало известно днем 30 июня. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он проходит по делу, которое было заведено на экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, а также директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других.